Cận cảnh hiện trường giải cứu xe rơi xuống vực đèo Hải Vân

Tại hiện trường, tài xế cho biết xe chở 21 sinh viên thực tập đang đổ dốc thì bị mất thắng, lao nhanh xuống dốc đèo Hải Vân.

Trong tình huống bất ngờ bị sự cố nghiêm trọng, tài xế đã cho xe kề vào sườn núi, nhưng không được; sau đó đánh lái qua phải tránh xe chiều ngược lại, thì tông mạnh vào taluy và rơi xuống vực.

Hiện, đã có 1 nạn nhân tử vong, những người khác đang được tích cực điều trị.

ẢNH: HUY ĐẠT Sau khi húc văng hàng chục met taluy đường, xe khách lao xuống vực sâu gần 30 m

ẢNH: HUY ĐẠT Lực lượng chức năng cưa cây để tiếp cận xe khách dưới vực sâu

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 ngày 8.1, tài xế Trương Anh Minh (49 tuổi, trú P.3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiến xe ô tô BS 51B - 229.30 chở theo 21 người, tất cả là sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang, chạy hướng từ TP.Đà Nẵng đi Thừa Thiên - Huế.

Khi đến Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (QL1, thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bất ngờ húc văng hàng chục mét taluy đường, rơi xuống vực đèo Hải Vân.

ẢNH: HUY ĐẠT Hai xe cẩu hạng nặng được huy động đến hiện trường giải cứu xe khách

ẢNH: HUY ĐẠT Các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ thu gom những gì còn sót lại của đoàn 21 sinh viên dưới vực sâu mang lên đường

Hậu quả, xe khách lao xuống vực sâu khoảng 30 m, khiến nhiều người bị thương, một người tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Vũ Thị Thảo (21 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang), các trường hợp bị thương khác đang được tích cực cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

ẢNH: HUY ĐẠT Nỗ lực kéo dây cáp xuống vực để cẩu xe khách

ẢNH: HUY ĐẠT Sau hơn 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa xe khách lên mặt đường

ẢNH: HUY ĐẠT Xe khách bẹp dúm, vụ tai nạn kinh hoàng này đã cướp đi sinh mạng một nữ sinh viên và khiến nhiều người bị thương

Tại hiện trường, xe ô tô khách húc văng gần 20 m ta luy đường, rơi xuống vực sâu, hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an H.Phú Lộc, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an Q.Liên Chiểu, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, huy động phương tiện và lực lượng để cứu hộ cứu nạn, đưa người từ vực lên cấp cứu.

ẢNH: HUY ĐẠT 17 giờ 15 phút chiều 8.1, xe khách được cứu lên mặt đường

Ngay sau khi đưa toàn bộ các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cẩu hạng nặng đến hiện trường tham gia giải cứu xe khách dưới vực. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, xe khách đã được đưa lên mặt đường đèo Hải Vân.