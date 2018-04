Cần chia sẻ camera giao thông, an ninh cho Cảnh sát PCCC

Chiều 5.4, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Sở quý 1.2018.

Tại cuộc họp, PV Thanh Niên đặt vấn đề TP.HCM đang có hệ thống camera kiểm soát tình hình giao thông và an ninh trật tự rất hiệu quả, vậy thành phố có tính tới việc triển khai chia sẻ hình ảnh ở hệ thống camera để Cảnh sát PCCC chủ động trong việc phát hiện cháy và chữa cháy? Trả lời câu hỏi này, ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM, cho biết bên cạnh hệ thống camera giao thông, an ninh trật tự còn có nhiều camera của người dân tự lắp. Do đó, ở từng địa bàn, Sở TT-TT đã tiến hành kết nối camera của người dân. Hiện việc kết nối này đang được làm thí điểm ở tại Q.5.