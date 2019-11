Cần Thơ: Công khai xin lỗi công dân bị oan sai 23 năm

Trung tá Võ Tuấn Ngọc, Phó trưởng Công an Q.Cái Răng, gửi lời xin lỗi đến ông Triều và đại diện gia đình ông Tuân; đồng thời cam kết xử lý nghiêm người thi hành công vụ đã có hành vi gây thiệt hại cho ông Triều và gia đình ông Tuân.

Ông Triều và đại diện gia đình ông Tuân chấp nhận lời xin lỗi từ đại diện cơ quan tố tụng.

Theo nội dung vụ việc, ngày 30.6.1995, Công an H.Châu Thành (tỉnh Cần Thơ cũ) ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Văn Tuân để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai, xảy ra tại xã Tân Phú Thạnh, H.Châu Thành (nay là P.Ba Láng, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Ngày 10.3.1996, Công an H.Châu Thành tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Triều để điều tra về hành vi trên. Sau đó, Viện KSND và TAND huyện Châu Thành tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với ông Triều.

Ngày 13.7.1996, TAND H.Châu Thành đưa vụ án ra xét xử và trả tự do cho ông Triều vào cùng ngày. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển trả cho Công an H.Châu Thành điều chỉnh, bổ sung tài liệu xác minh. Ngày 28.2.1997, cán bộ điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ cho Văn phòng UBND H.Châu Thành tiếp nhận, chỉnh lý theo thẩm quyền. Đến năm 2001, H.Châu Thành được chia tách thành H.Châu Thành và Châu Thành A thuộc tỉnh Hậu Giang. Ông Triều phát đơn khiếu nại vì vụ án không được giải quyết và bản thân bị khởi tố, bắt oan sai.

Ngành tư pháp kiểm tra, phát hiện hồ sơ thất lạc tại UBND H.Châu Thành, do công tác bàn giao hồ sơ sau khi chia tách không chặt chẽ nên không có cơ sở xử lý. Ngày 10.5.2016, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cái Răng ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án , đình chỉ điều tra bị can đối với ông Triều và ông Tuân do hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can có tội.