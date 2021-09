Cần Thơ: Khởi tố 12 bị can đường dây cá độ, số đề liên tỉnh miền Tây

Sáng 23.9, Công an TP.Cần Thơ cho hay, Công an Q.Bình Thủy vừa triệt phá thành công chuyên án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng công nghệ cao dưới hình thức mua bán số lô, số đề và cá độ bóng đá ” quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đường dây tội phạm trên do 3 bị can chủ mưu cầm đầu là Ngô Thế Trung (ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Nguyễn Hoàng Quân (ngụ TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) và Lê Nguyên (ngụ H.Kế Sách, Sóc Trăng) hoạt động liên tỉnh tại TP.Cần Thơ và các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang.

Các bị can trên đã sử dụng các trang mạng xã hội zalo, tin nhắn SMS để hoạt động phạm tội, số tiền đánh bạc rất lớn, chủ yếu được chung chi qua tài khoản mở tại các ngân hàng. Qua kiểm tra, thống kê, sao kê tài khoản và khai nhận của các đối tượng, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây đánh bạc này là hơn 157 tỉ đồng. Đây là số tiền tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Tang vật thu giữ gồm 70,5 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 3 máy tính, 7 thẻ ATM cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngô Thế Trung, bị can chủ mưu cầm đầu đường dây tại TP.Cần Thơ CÔNG AN CUNG CẤP

Qua đấu tranh khai thác, Ban chuyên án đã bắt giữ 16 người. Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ sau đó khởi tố 12 bị can (8 bị can tội tổ chức đánh bạc và 4 bị can tội đánh bạc; tạm giam 7 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 5 bị can), xử phạt hành chính 4 người.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ chuyên án đường dây cá độ, số đề này để xử lý theo quy định của pháp luật.