Cần Thơ: Một người nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa khẩn cấp 266 hộ với 1.900 người

Chiều ngày 10.7, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã ký quyết định phong tỏa một phần khu vực 3, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ sau khi có ca nghi nhiễm Covid-19 phát hiện trên địa bàn.

Cụ thể, Q.Ninh Kiều, tiến hành phong tỏa một phần khu vực 3, P.Tân An từ số 1 đường Ngô Đức Kế đến số 164 đường Hai Bà Trưng, tổng số có 266 hộ với 1.900 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 16 giờ, ngày 10.7 đến khi có thông báo mới

Người dân khu vực chợ đầu mối Tân An, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ xếp hàng để lấy mẫu xét nghiệm

Trước đó, lực lượng chức năng P.Tân An, Q.Ninh Kiều đã có báo cáo nhanh khi phát hiện một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là bà P.T.T, 64 tuổi, ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, Cần Thơ, làm nghề buôn bán bún tại chợ đầu mối Tân An , P.Tân An, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ.