Cần Thơ: Tạm giữ hai nghi can trốn kiểm dịch Covid-19 còn rút dao chống trả công an

Trước đó, trưa 13.7, Nguyễn Hữu Tài (ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) điều khiển xe máy chở Phạm Nhật Quang (cùng 23 tuổi, ngụ H.Châu Thành A, Hậu Giang) lưu thông ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp, theo hướng từ cầu Cái Cui về trung tâm TP.Cần Thơ để tránh chốt kiểm dịch Covid-19.

Khi đến khu vực Phú Thạnh, P.Tân Phú (Q.Cái Răng), trung úy Huỳnh Minh Đức, cán bộ Đội CSGT - Trật tự, Công an Q.Cái Răng, đang trực tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, phát hiện cả hai đi ngược chiều nên yêu cầu dừng xe để vào chốt khai báo y tế.

Không chấp hành hiệu lệnh, cả hai rồ ga bỏ chạy vào hướng đường dân sinh gần chốt kiểm dịch Covid-19. Ngay lập tức, trung úy Đức điều khiển xe mô tô chuyên dụng đuổi theo. Chạy khoảng 2 km, trung úy Đức tiếp cận, ép xe máy của cả hai ngã xuống đường.

Trong lúc bị trung úy Đức khống chế, Quang móc dao găm chống trả nhưng bị rơi xuống đất. Lúc này, Tài liền lấy dao bầu để phía trước xe ra đe dọa tấn công trung úy Đức nhằm giải vây cho Quang. Thấy người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ công an, Quang và Tài liền bỏ chạy về hướng P.Phú Thứ, Q.Cái Răng.

Ngay sau đó, Công an P.Tân Phú phối hợp Công an P.Hưng Phú (Q.Cái Răng) truy bắt được cả hai nghi can. Tại cơ quan Công an, Quang và Tài đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, hành vi của Quang và Tài mang tính chất côn đồ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cán bộ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Giám đốc Công an TP.Cần Thơ chỉ đạo Công an Q.Cái Răng khẩn trương củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra xử lý nghiêm theo pháp luật, tạo tính răn đe trong cộng đồng.