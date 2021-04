Cần Thơ thành lập Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thượng tá Nguyễn Quốc Anh, Phó trưởng Công an H.Phong Điền (TP.Cần Thơ), được điều động giữ chức Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.Cần Thơ sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng; nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao , xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố