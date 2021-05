Cần xử lý nghiêm hành vi uy hiếp an toàn bay

Ngay sau đó, chiều 9.5, trực ban trưởng sân bay Nội Bài cũng nhận thông tin thông báo phát hiện một chiếc diều tại khu vực phía bắc đường cất hạ cánh 11L/29R, gần đường lăn quân sự N4. Trực ban trưởng sân bay lập tức thông báo tới các đơn vị liên quan phối hợp triển khai để thu hồi chiếc diều nói trên. Cả hai vụ việc trên tuy chưa gây hậu quả nhưng được đánh giá là uy hiếp an toàn bay nghiêm trọng.

Theo Cục Hàng không, thời gian gần đây, tại một số cảng hàng không, đặc biệt là các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng , Tân Sơn Nhất, xuất hiện các hiện tượng chiếu đèn laser vào buồng lái, vật thể bay không xác định ( flycam, drone ) và thả diều quanh khu vực cảng hàng không, sân bay... gây nguy cơ uy hiếp an toàn cho hoạt động bay. Để tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động bay, Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ hàng không, chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi chiếu tia laser, sử dụng trái phép flycam, drone, thả diều xung quanh khu vực cảng hàng không, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.