Căng thẳng Mỹ - Iran: Việt Nam tạm dừng đưa lao động sang Trung Đông

Vì vậy, ngoài yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản chỉ đạo doanh nghiệp tạm dừng đưa lao động sang thị trường này, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH còn yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước nắm tình hình và phối hợp với Bộ Ngoại giao để có thông tin kịp thời.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Quản lý lao động trong chiều 8.1, hiện số lượng lao động ở khu vực Trung Đông giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 10.000 người, chủ yếu Ả rập Xê út 7.000 người, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) 3.000 người và số ít ở một số quốc gia khác.

Trước tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang có thể dẫn đến xung đột vũ trang ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi (bao gồm Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Quatar, Ả rập Xê út, Oman, Kuwait, Bahrain, Israel, Angieri), để đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động , cũng như việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, trong ngày 8.1, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công ty sử dụng lao động và các bên liên quan có phương án bảo vệ an toàn, an ninh cho người lao động và sơ tán khi có nguy cơ chiến tranh xảy ra.