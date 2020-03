Cảnh báo giông lốc, mưa đá trong 2 ngày tới Bắc bộ, bắc Trung bộ

Sáng nay, 24.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có cảnh báo về hình thái thiên tai cực đoan sẽ xảy ra trong hôm nay và ngày mai ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ đới gió tây trên cao, bắt đầu từ hôm nay đến ngày mai, 25.3, ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và giông. Dự báo lượng mưa phổ biến ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ từ 10 - 30 mm/24 giờ; riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 40 - 70 mm/24 giờ.

Cũng theo dự báo, mưa giông sẽ xảy ra tập trung trong khoảng chiều và đêm. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết , hình thái thiên tai cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong sáng nay, theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai , Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), từ 21 - 23.3, những trận mưa đá liên tiếp được ghi nhận xảy ra trên phạm vi nhỏ hẹp ở 5 tỉnh: Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Nghệ An.