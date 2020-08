Cảnh báo mưa lớn ở Bắc bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bắt đầu từ đêm 16.8 đến ngày 20.8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ mưa to, có nơi mưa lớn và giông, lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm/đợt. Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang , Tuyên Quang có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt. Khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 350 mm/đợt.