Cảnh cáo chủ tịch huyện vì thiếu trách nhiệm

Ngày 2.3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên cho biết tại kỳ họp lần thứ 5, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã xem xét thi hành kỷ luật ông Bùi Văn Thành, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên), bằng hình thức cảnh cáo.

Theo UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Tuy An, ông Thành đã thiếu trách nhiệm nêu gương trong việc lập các thủ tục chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của con ruột không đúng đối tượng, trái quy định; cho phép em vợ nuôi chim yến không đúng trình tự, thủ tục, quy hoạch vùng nuôi; thiếu trách nhiệm của người đứng đầu để cấp phó quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhiều trường hợp không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có con ruột; thiếu kiên quyết trong chỉ đạo xử lý vi phạm về đất đai của ông Cao Văn Lộc ở xã An Hòa Hải (H.Tuy An).