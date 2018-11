Cảnh cáo Phó bí thư Đảng ủy đánh Trưởng công an xã vì bênh cháu họ

Chiều 2.11, ông Nguyễn Thanh Bích, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), cho biết Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Kỳ vừa ra quyết định kỷ luật bằng cảnh cáo đối với ông Lê Ngọc Anh, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nghĩa Bình.

Ông Lê Ngọc Anh bị kỷ luật vì đã có hành vi đánh Trưởng Công an xã Nghĩa Bình khi bênh cháu họ. Ngoài mức kỷ luật cảnh cáo, ông Lê Ngọc Anh còn bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Kỳ đề nghị UBND xã Nghĩa Bình xử phạt hành chính.

Vụ việc xảy ra vào giữa tháng 9 vừa qua, khi anh Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ xóm 7, xã Nghĩa Bình, cháu họ ông Lê Ngọc Anh) thuê máy gặt về xã Nghĩa Bình để gặt lúa với giá 180.000 đồng/sào. Sau đó, một số người ở địa phương khác mang thêm 2 máy gặt đến xã Nghĩa Bình để gặt thuê với giá 160.000 đồng/sào.

Cho rằng nhóm người này đến phá giá nên trưa 20.9, anh Tuấn gây gổ và đánh 3 người gặt lúa thuê phải nhập viện. Công an huyện Tân Kỳ sau đó đưa anh Tuấn về trụ sở xã Nghĩa Bình để làm rõ vụ cố ý gây thương tích.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Kỳ cho biết, tối cùng ngày, sau khi uống rượu, ông Lê Ngọc Anh đến UBND xã Nghĩa Bình. Khi công an xã đang lập biên bản vụ việc anh Tuấn đánh người thì ông Anh đã nói to, gây mất trật tự, tự ý lấy biên bản làm việc của công an xã với đối tượng vi phạm đi ra khu vực bên ngoài. "Khi công an ngăn cản để lấy lại biên bản thì đồng chí Lê Ngọc Anh đã dùng tay đấm vào ngực của đồng chí Hoàng Đình Tâm, Trưởng công an xã”, kết luận nêu.

Sáng hôm sau, ông Anh mới quay trở lại trụ sở xã để trả lại biên bản cho công an.

Kết luận xác định hành vi của ông Lê Ngọc Anh đã làm mất trật tự, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của công an xã, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…