Cảnh sát 113 giải cứu tài xế gây tai nạn liên hoàn bị người dân vây đánh

Do người điều khiển xe Hyundai i10 gây tai nạn không xuống xe, đóng cửa cố thủ bên trong, nên hàng chục người đi đường và người dân xung quanh kéo nam tài xế xuống và đánh anh này.

Nhận được tin báo, Công an phường Đông Hương và Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Thanh Hóa) đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, người dân tập trung đông, bao vây không cho lực lượng cảnh sát giao thông đưa tài xế Tuấn rời khỏi hiện trường. Chỉ đến khi lực lượng Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện giải vây mới đưa được tài xế này về trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa giải quyết.