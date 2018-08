Cảnh sát PCCC Hải Phòng nhập vào Công an thành phố Hải Phòng

Trước đó, ngày 9.8, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 4083/QĐ-BCA về việc sáp nhập 20 Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố vào Công an cùng tỉnh, thành phố.

Các tỉnh, thành phố có Cảnh sát PCCC sáp nhập vào Công an là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong khi chờ sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, Bộ Công an đề nghị Công an các tỉnh, thành phân công một Phó giám đốc trực tiếp phụ trách.

Tại Hải Phòng, sau khi sáp nhập, Cảnh sát PCCC Hải Phòng được tổ chức thành Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, thuộc Công an thành phố Hải Phòng, do đại tá Phạm Việt Dũng phụ trách.

Cảnh sát PCCC Hải Phòng được thành lập năm 2011, sau khi tách ra từ Công an thành phố Hải Phòng. Trước khi sáp nhập, Cảnh sát PCCC Hải Phòng có 17 đơn vị cấp phòng.