Cao Bằng sẽ ‘đính chính’ vụ công an tỉnh nhận quà là ô tô 3,72 tỉ

Ông Lê Hải Hòa xác nhận, trường hợp nhận quà biếu là xe ô tô trị giá 3,72 tỉ đồng là Công an tỉnh Cao Bằng nhận từ một doanh nghiệp trên địa bàn, song sự việc diễn ra từ năm 2016. Đến năm 2017, 2018, Bộ Công an và Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã tiến hành kiểm điểm xử lý kỷ luật nhiều cán bộ có liên quan, trong đó có cả lãnh đạo công an tỉnh.

‘‘Đến tháng 3.2018 thì sự việc này đã được xử lý dứt điểm nhưng lại thể hiện theo báo cáo phát hiện trong năm 2019 là không đúng’’, ông Hoà nói.

Theo ông Hòa, sau khi báo chí nêu sự việc, UBND tỉnh đã cho rà soát lại và thấy rằng có sơ suất không phải do báo cáo của Thanh tra Chính phủ mà từ báo cáo của Cao Bằng, cụ thể là Thanh tra tỉnh Cao Bằng đã tổng hợp các số liệu nhưng không tính đến thời điểm.

"Đúng ra sự việc này phải được nêu ở thời điểm phát hiện, xử lý chứ không phải là năm 2019. Do đó, chúng tôi đang tham mưu để lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đính chính lại sự việc này, để không gây ra sự hiểu nhầm’’, ông Hòa cho biết.

Cũng liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Cao Bằng nhận xe sang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng cho hay có khoảng 6 người, gồm cả Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, và một số cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ có trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ cho biết, số liệu trong báo cáo phòng chống tham nhũng là con số phát hiện trong niên độ báo cáo. Đối với trường hợp của Cao Bằng, vụ việc này xảy ra từ năm 2016 nhưng năm 2019, UBND tỉnh mới có báo cáo về vụ việc nên báo cáo của Thanh tra Chính phủ là không có gì sai.

Trước đó, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 của Thanh tra Chính phủ vừa trình ra Chính phủ để gửi tới kỳ họp Quốc hội sắp tới đánh giá, việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp tết Nguyên đán 2019.

Theo thống kê, cả nước đã có 9 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị 4,172 tỉ đồng, trong đó có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định, đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 5 người, khiển trách 1 người và sa thải 1 người vi phạm quy định.

Đáng chú ý, theo báo cáo này, có 2 trường hợp nhận quà không đúng quy định, gồm: TPHCM với số tiền 150 triệu đồng và Cao Bằng có một trường hợp nhận tài sản là ô tô trị giá 3,72 tỉ đồng.