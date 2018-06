Cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng nguy cơ vỡ tiến độ

Sau khoảng 3 giờ tiêm thuốc trị đau dạ dày ở một cơ sở y tế tư nhân, người bệnh than mệt rồi đột ngột tử vong.

Ngày 6.6, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Hồng để điều tra mở rộng đường dây mua bán trái phép ma túy.

Sáng 6.6, Công an P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho hay vừa kịp thời khống chế một người trong cơn ngáo đá hành hung người khác trong một tiệm net.

Tại phiên chất vấn chiều 6.6, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đề nghị Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết thành công của đặc khu kinh tế với sự ổn định an ninh của đất nước và toàn vẹn lãnh thổ.

Ngày 6.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) đã ra quyết định truy nã Nguyễn Tấn Phát về tội giao cấu với trẻ em.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Đặng Văn Thương chủ mưu thuê người hủy hoại 9,2 ha rừng trên địa bàn xã biên giới.

Đầu giờ chiều 6.6, trao đổi về thông tin 'bé gái tố bị cha nhiều lần hiếp dâm', một lãnh đạo Công an H.Cần Giuộc (Long An) cho biết Cơ quan CSĐT đang phối hợp Công an xã Phước Lý làm rõ sự việc.