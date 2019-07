Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận không phải vì tiến độ mà 'làm trước hỏng sau'

Sáng 30.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sau khi lắng nghe các ý kiến về tình hình triển khai dự án, các vướng mắc cũng như giải pháp tháo gỡ, phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế, chính trị của tuyến đường này khi ĐBSCL, vùng kinh tế trọng điểm gồm 13 tỉnh với hơn 20 triệu dân chỉ có một tuyến duy nhất.

Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì với các bộ liên quan nghiên cứu một tuyến đường sắt tốc độ cao ở khu vực ĐBSCL “chứ không chỉ có một tuyến đường bộ”, chưa kể hệ thống giao thông đường thủy, hệ thống logistics cần được phát triển tốt hơn, các cảng biển ở khu vực này được đề cập rõ nét hơn để tạo điều kiện cho ĐBSCL cùng với cả nước phát triển.

Về tiến độ, Thủ tướng nhắc lại yêu cầu cơ bản thông xe toàn tuyến vào năm 2020 và khánh thành vào năm 2021. Bên cạnh bảo đảm tiến độ thì chất lượng là vấn đề đặt ra hàng đầu, không phải vì thúc đẩy tiến độ mà “làm trước hỏng sau, để người dân kêu ca, phàn nàn, do thất thoát, do không giám sát, do thi công cẩu thả, do thiết kế không có tính toán...”.