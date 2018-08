Cấp 500 biển xanh cho doanh nghiệp: Đúng quy định của bộ nhưng lại sai thực tế

Tại phiên chất vấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 13.8, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội hỏi: Dư luận bức xúc trước việc Bộ Công an cấp hơn 500 biển 80 cho doanh nghiệp. Vì sao có việc làm này, đến nay đã thu hồi hết chưa, đã xử lý trách nhiệm trường hợp nào chưa?



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, thực hiện luật Giao thông đường bộ, Bộ Công an có Thông tư quy định việc đăng ký quản lý các phương tiện giao thông; phân cấp việc quản lý biển số đăng ký xe các phương tiện giao thông.

"Thời gian qua, chúng tôi chủ động phát hiện có một số biển số đã cấp sai các quy định. Chúng tôi đã kiểm tra hơn 500 trường hợp này, đa số đều thực hiện đúng các quy định Thông tư của Bộ Công an, đúng thẩm quyền của lãnh đạo Bộ cho phép", Bộ trưởng Công an thông tin.

Tuy nhiên, theo ông Lâm, đối chiếu với thực tế thì các quy định đó cũng là sự bức xúc nên Bộ Công an đã tiến hành thu hồi gần như toàn bộ biển số xe nói trên. Hiện chỉ còn khoảng 20 biển số chưa thu hồi được do các đơn vị đã giải tán hoặc xe đã hết thời hạn lưu hành. Ông Tô Lâm cho hay Bộ Công an đang truy tìm, tiếp tục thu hồi số biển số xe này.

"Chúng tôi đã có kiểm điểm đối với các đơn vị, các cá nhân có liên quan, rút kinh nghiệm việc thực hiện không đúng các quy định, khiến dư luận không đồng tình trong việc xử lý các biển số xe này. Hiện nay việc đăng ký, sử dụng các biển số nề nếp, đúng quy định của luật Giao thông đường bộ", Bộ trưởng Công an cho hay.

Nếu đúng quy định tại sao lại thu hồi?

Tiếp tục tranh luận, đại biểu Thúy nêu: Nếu cấp số biển xe đúng quy định thì tại sao lại thu hồi? Lý do đơn vị giải thể nên chưa thu hồi được, tôi nghĩ tài sản đó vẫn còn và có thể chuyển giao cho một đơn vị khác, chiếc xe ô tô đó vẫn lưu hành nhưng vì sao không thu hồi được?

Bộ trưởng Tô Lâm giải thích, việc cấp biển xe cho những cơ quan này chưa đúng, nhưng lại theo quy định Thông tư của Bộ Công an, là thẩm quyền của lãnh đạo Bộ Công an được cấp phép một số biển số xe. Đó là quy định trên văn bản, nhưng quy định đó có thể dẫn đến những việc không đúng trong thực tế.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc đăng ký đó đều có sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ Công an, điều này là đúng theo quy định của Thông tư.

"Việc đó là không đúng trên thực tế nhưng lại đúng quy định của Bộ Công an, vì thế, Bộ Công an đã kịp thời sửa quy định này", ông Lâm cho hay.