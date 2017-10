[10 giờ 20] Về quy trình truy xuất hồ sơ thuốc của Công ty Helix Canada, ông Chu Đăng Trung, trưởng phòng quảng cáo Cục quản lý dược, trả lời: Tại các văn bản pháp lý, quy định rất rõ phải dựa vào giấy chứng nhận bán hàng tự do và giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuộc do Bộ Y tế cấp. Hai loại giấy tờ này phải được xác nhận tính hợp pháp, hợp lý dựa vào kiểm chứng con dấu, chữ ký do cơ quan tại Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan nước ngoài tại Việt Nam thực hiện; đồng thời, tổ chức hành nghề công chứng cũng sẽ xác nhận tính hợp pháp, hợp lý.

Cấp phép "chỉ xem xét trên hồ sơ, giấy tờ"

[9 giờ 50] Trả lời câu hỏi về điều kiện, trình tự xác minh về công ty Helix Canada, cũng như việc cấp phép lô thuốc nhập về, bà Phạm Thị Vân Hạnh, Phó trưởng phòng quản lý dược (Cục quản lý dược - Bộ Y tế) trả lời việc cấp phép "chỉ xem xét trên hồ sơ, giấy tờ".

Sau khi nghe bà Hạnh trả lời, HĐXX cho biết sẽ xem xét trách nhiệm Cục quản lý dược.

[9 giờ 50] Phiên tòa trở lại với phần xét hỏi đối với đại diện Bộ Y tế.

[9 giờ 40] Phiên tòa nghỉ giải lao

"Không dùng thì xóa, hủy thôi"

[9 giờ] Đại diện Viện KSND hỏi bị cáo Ngô Xuân Duy, nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma xung quanh việc lập nên các con dấu giả. Bị cáo Duy liên tục nói "không biết".

HĐXX yêu cầu bị cáo Duy đọc tại tòa biên bản bàn giao ngày 28.4.2014 kèm danh sách bàn giao gồm 12 con dấu, trong đó có con dấu của công ty Helix Canada, do Duy bàn giao cho một dược sĩ tên Nguyễn Khánh Trình, nhân viên phòng nghiên cứu phát triển.

Cả bị cáo Duy và bị cáo Hùng đều khai không biết trong công ty có những con dấu này.

VKS: "Tại sao bị cáo Duy lại chỉ đạo cấp dưới xoá hết các dữ liệu, các file liên liên quan đến nhập thuốc từ Công ty Helix?". “Bị cáo đã xoá rất nhiều file, không thể nhớ hết”, bị cáo Duy nói.

Đại diện VKS công bố lời khai của bà Hạnh, nhân viên phòng xuất nhập khẩu, với nội dung chính bị cáo Duy đã chỉ đạo bà Hạnh xóa toàn các file, dữ liệu có liên quan.

VKS tiếp tục hỏi bị cáo Duy "ai chỉ đạo bị cáo đem vứt, hủy các con dấu giả? Các con dấu giả này có phải là tài sản của bị cáo không?" Bị cáo Duy: "Là tài sản của VN Pharma, nhưng vì không sử dụng nữa nên vứt bỏ".

VKS: "Tại sao các tài sản của VN Pharma như dữ liệu, tài liệu, con dấu... bị cáo Duy lại xoá, huỷ bỏ như vậy, đó chính là những tài liệu quan trọng, do bị cáo huỷ đi đã gây khó khăn cho quá trình điều tra của cơ quan tiến hanh tố tụng?".