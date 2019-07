Cậu bé 13 tuổi bán vé số dạo dịp hè bị cướp đánh gãy tay

Ngày 16.7, Công an xã Quế Châu (H.Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã báo cáo vụ việc một cháu bé bán vé số dạo bị kẻ lạ đánh đập, cướp tiền lên Công an H.Quế Sơn để tiến hành điều tra. Theo đó, nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, ở thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo Công an xã Quế Châu, vào khoảng 12 giờ ngày 15.7, anh Lê Văn Đồng (Công an viên xã Quế Châu) đang trên đường đi công việc về, thì phát hiện một cháu bé đi ra từ rừng keo khóc lóc, kêu cứu. Sau đó, anh Đồng đã chở cháu bé về nhà lo ăn uống. Đến 14 giờ cùng ngày, anh Đồng chở cháu lên Công an xã trình báo.

Sau khi nghe tin cháu bé bị cướp, nhiều người đã tìm đến bệnh viện quyên góp ủng hộ ẢNH: MẠNH THẮNG

Tại Công an xã Quế Châu, cháu Linh cho biết tranh thủ nghỉ hè nên cháu đi bán vé số dạo phụ bố mẹ.

Đến khoảng 10 giờ ngày 15.7, sau khi bán xong 120 tờ vé số được 1,2 triệu đồng tại khu vực TX.Điện Bàn, và trên đường đạp xe về nhà, khi đi qua xã Điện Minh (TX.Điện Bàn) thì bị một thanh niên chặn đầu xe lại, hỏi mượn sổ dò vé số

Dò xong, người này nói với cháu Linh: “Có ông này trúng được 5 tờ, ngồi lên đây rồi chú chở đi xin”. Tưởng thật, cháu Linh ngồi lên cho kẻ lạ mặt chở đến khu rừng keo xã Quế Châu. Tại đây, tên cướp giật này đã dùng cây đánh đập cháu Linh gãy tay phải, dập cơ tay trái, đồng thời cướp số tiền 1,2 đồng.

Sau khi ra khỏi rừng keo và được anh Đồng phát hiện, cháu Linh cũng đã được chở lên Trung tâm Y tế H.Quế Sơn để điều trị thương tích.

Ông Đinh Hữu Long, Phó giám đốc Trung tâm Y tế H.Quế Sơn, cho biết cháu Linh nhập viện vào chiều 15.7 trong tình trạng tay, chân bị bẩm máu do bị đánh bằng vật cứng, gãy tay phải.

Do gia đình cháu Linh thuộc diện hộ nghèo nên nhiều cán bộ của xã Quế Châu đã quyên góp, ủng hộ 3 triệu đồng cho cháu Linh. Ngoài ra, Trung tâm Y tế H.Quế Sơn cũng miễn viện phí điều trị cho cháu.

Vụ việc cháu bé bán vé số dạo bị cướp đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.