Cậu bé 13 tuổi lấy xe máy của cha chạy suốt 2 ngày dưới trời mưa

Trưa 3.9, Công an TX.Buôn Hồ ( Đắk Lắk ) cho biết vừa điều xe đưa cậu bé A.D.Kh (13 tuổi, ngụ H.Đắk Hà, Kon Tum) từ Đắk Lắk về Công an H.Đắk Hà để đơn vị này trả cho gia đình

Công an TX.Buôn Hồ tiếp nhận cháu Kh. tối 2.9, từ tin báo của một người dân. Khi tiếp nhận, Kh. đang trong tình trạng đuối sức, run vì lạnh và đói.

Qua trao đổi, Kh. cho biết thỉnh thoảng lấy xe máy của cha đi lang thang. Ngày 1.9, Kh. tiếp tục lấy xe máy của cha đi từ Kon Tum qua Đắk Lắk.

Thấy Kh. bị đói, Công an TX.Buôn Hồ đưa vào bếp sưởi ấm, sau đó chở đến nhà nghỉ gần trụ sở công an để nghỉ ngơi.

Trao đổi với Thanh Niên trưa 3.9, đại diện Công an TX.Buôn Hồ cho biết: “Chúng tôi đã bố trí xe CSGT và cử 1 cán bộ công an đi cùng đưa cháu về Công an H.Đắk Hà, rồi bàn giao lại cho gia đình".

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2.9, ông Trần Văn Tư, chủ 1 nhà xe ở TX.Buôn Hồ, phát hiện Kh. trong tình trạng bị đói, đuối sức tại P.An Bình (TX.Buôn Hồ). Kh khi đó tự lái xe máy BS 82H1 - 088.70. Ông Tư đã dẫn Kh. đến Công an TX.Buôn Hồ nhờ giúp đỡ.

Cháu Kh. kể chạy xe máy suốt 2 ngày dưới trời mưa từ Kon Tum qua Đắk Lắk với quãng đường hơn 130 km.

Cậu bé 13 tuổi A.D.Kh chưa có bằng lái và cũng không đội mũ bảo hiểm, chạy một mạch từ Kon Tum, qua Gia Lai và sang Đắk Lắk.