CB, CNV Báo Thanh Niên hỗ trợ gần 270 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung

Ngày 22.10, tại Tòa soạn Báo Thanh Niên, đại diện Công đoàn báo đã trao hơn 161 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Trong đó, hơn 102 triệu đồng do cán bộ, nhân viên, phóng viên và một số anh chị từng công tác tại Báo Thanh Niên chung tay đóng góp; hơn 58 triệu đồng từ doanh thu của Phiên chợ Từ Tâm do Công đoàn Báo Thanh Niên tổ chức ngày 20.10.

Người dân vùng lũ Thừa Thiên-Huế: “Thiệt hại mùa màng ghê gớm quá. Khiếp! Chưa từng thấy”

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Tổng thư ký Tòa soạn báo in, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên, cho biết Phiên chợ Từ Tâm do Công đoàn Báo Thanh Niên tổ chức định kỳ hằng năm, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Năm nay theo kế hoạch, phiên chợ dự kiến xây tặng một cây cầu nông thôn ở vùng khó khăn tại ĐBSCL, nhưng do tình hình bão lũ nặng nề ở miền Trung , nên quyết định trích 50% doanh thu chia sẻ với bà con gặp hoạn nạn.