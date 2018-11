Cha làm 'người nhện', con đóng vai 'người vận chuyển', cùng lãnh án

Do ảnh hưởng của không khí lạnh , nhiều nơi tại Trung bộ đã có mưa to khiến khu vực vùng trũng thấp, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Ngày 8.11, Công an P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao Nguyễn An Khang (28 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) cho Công an Q.Liên Chiểu thụ lý.