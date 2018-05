Cha mẹ hoảng hốt phát hiện con trai chết trong tư thế treo cổ

Ngày 23.5, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của anh P.N.T.C (34 tuổi) tại một căn phòng trọ nằm trong hẻm 15 đường Ụ Ghe (P.Tam Phú, Q.Thủ Đức).

Theo điều tra ban đầu từ công an, khoảng 9 giờ ngày 23.5, cha mẹ của anh C. đi chợ về, mở cửa căn phòng trọ thì hốt hoảng phát hiện anh C. đã chết trong tư thế treo cổ

Nhận tin báo, Công an Q.Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người nhà anh C., cuộc sống của gia đình anh C. rất khó khăn, cả nhà ở chung trong 1 căn phòng trọ. Bản thân cha mẹ anh C. đã lớn tuổi nên không đi làm được còn anh C. trước đây làm thợ cơ khí nhưng đã nghỉ việc khoảng hơn 1 tháng nay.

Cũng theo người nhà anh C., khoảng hơn 1 tháng nay anh C. có dấu hiệu nghiện ma túy, nhiều lần định tự tử nhưng được người nhà phát hiện kịp thời.