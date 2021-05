Chăm bố ở Bệnh viện đa khoa Thái Bình, người đàn ông H.Kiến Xương nhiễm Covid-19

Sáng 14.5, CDC Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa phát hiện thêm 1 người nhiễm Covid-19. Đó là ông P.V.C (58 tuổi, ngụ thôn Trà Vỹ Bắc, xã Vũ Công, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 27.4 đến ngày 5.5, ông C. chăm bố ốm tại phòng 901, Khoa Lão khoa, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình . Đây là phòng bệnh đã có 4 người dương tính với Covid-19 (các bệnh nhân 3042, 3044, 3536 và 3537).

Đến hiều 5.5, ông C. tự đi xe máy về nhà ăn cơm với vợ con. 18 giờ 30 cùng ngày, ông C. lại đi xe máy lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Từ đó đến nay, ông C. chỉ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Phổi Thái Bình. Cơ quan chức năng địa phương đã ghi nhận 4 F1 của ông C.

CDC Thái Bình đã cử một đội cơ động phản ứng nhanh xuống hỗ trợ địa phương khoanh vùng khu vực gia đình bệnh nhân C ở, tiếp truy vết các trường hợp F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm.

Như vậy, tính đến sáng 6.5, trong đợt dịch thứ 4 , tỉnh Thái Bình đã có 14 người mắc Covid-19.