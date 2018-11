Chặn đứng nhiều vụ vận chuyển ma túy qua biên giới

Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng trên tuyến biên giới Tây Ninh đã thành lập 2 chuyên án, phát hiện 22 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới, bắt giữ trên 25 kg ma túy tổng hợp (dạng đá và bột) và trên 12.000 viên ma túy các loại.

Qua đó, BĐBP tỉnh Tây Ninh cũng đã bắt giữ 35 đối tượng tội phạm ma túy... Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.



Bước đầu điều tra, Dứt khai nhận đã nhận vận chuyển thuê cho một phụ nữ ở TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) về VN với giá 3 triệu đồng. Khi Dứt vừa đến CKQT Mộc Bài thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ cùng tang vật. Hiện Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài đã bàn giao người, phương tiện, tang vật cho Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, BĐBP Tây Ninh cũng đã chặn đứng vụ vận chuyển 12,2 kg ma túy qua biên giới. Theo đó, lúc 22 giờ 25 ngày 20.10, tại một điểm cảnh giới thuộc khu vực CKQT Mộc Bài, Ban chuyên án 419C, BĐBP Tây Ninh triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ Huỳnh Văn Lâm (37 tuổi, ngụ H.Hòa Thành) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào VN. Thời điểm này, Lâm điều khiển xe máy BS 70U1-5601 từ Campuchia về đến biên giới VN. Tại đây, lực lượng BĐBP thu giữ 4 kg ma túy đá được ngụy trang bằng 4 gói trà giấu bên trong cốp xe máy.

Khai thác nhanh, đúng 2 giờ sáng ngày 21.10, Ban Chuyên án tiếp tục cử lực lượng phối hợp cùng Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh và Viện KSND H.Bến Cầu bất ngờ đột kích địa điểm giao nhận hàng tại một nhà trọ trên địa bàn ấp An Quới, xã An Hòa, H.Trảng Bàng.

Tại đây, các lực lượng đã tiến hành bắt giữ ông Choun Phi Rin (41 tuổi, quốc tịch VN và Campuchia). Qua khám xét, ban chuyên án thu giữ thêm 8,2 kg ma túy loại Ketamin và Methamphetamin, 540 viên ma túy tổng hợp, 50.000 đô la Mỹ và 600 triệu đồng cùng nhiều loại dụng cụ để sử dụng ma túy.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 30.10, tại khu vực biên giới thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, H.Bến Cầu, Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài tiếp tục phối hợp bắt quả tang Phạm Hoài Nhân (26 tuổi, ngụ H.Bến Cầu) đang vận chuyển 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy BS 70G1-550.83 từ Campuchia về VN.