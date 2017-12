Chưa kể sự căng thẳng đó còn đến từ những loại xe “hung thần” như xe tải, xe bồn, xe ben... xuất hiện trong nội đô, nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

Không thể xem vụ xe bồn chở nhiên liệu gây ra cái chết đau lòng cho một nữ sinh trên đường phố giữa trung tâm Q.1 ngày 14.12 chỉ là chuyện xui rủi.

tin liên quan Xe bồn cán chết nữ sinh viên chưa được cấp phép vào trung tâm Xe bồn cán chết nữ sinh viên tại giao lộ Hai Bà Trưng - Lý Tự Trọng (Q.1, TP.HCM) chưa được cấp phép lưu thông vào trung tâm TP.HCM. Có thể nói, việc UBND TP.HCM từng 2 lần ban hành quyết định cấm những loại xe "hạng nặng" như thế vào nội đô trong giờ cao điểm được xem là động thái tích cực nhằm chủ động phòng ngừa những thảm họa giao thông, góp phần giải tỏa nỗi ám ảnh "hung thần trên đường phố". Nhưng trên thực tế, lệnh cấm này đã không được thực hiện triệt để, thậm chí còn bị thả nổi, khiến phát sinh dai dẳng nhiều bất bình trong dư luận.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, giao toàn quyền cho cảnh sát giao thông (CSGT) chịu trách nhiệm chính trong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Cái chết đau lòng của nữ sinh dường như là hệ lụy nghiêm trọng được báo trước từ việc buông lỏng quản lý, đặc biệt là trách nhiệm chính của lực lượng CSGT Công an TP.HCM trong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm những “hung thần đường phố”. Căn cứ theo luật định, CSGT rõ ràng không thể vô can trong vụ chiếc xe bồn gây tai nạn dù không được cấp phép vẫn “được” lưu thông trong nội đô!

Nỗi ám ảnh của người dân thành phố còn là mỗi ngày phải đối mặt với từng đoàn “hung thần” xe ben thản nhiên vượt đèn đỏ, chạy lấn làn, bấm còi inh ỏi, làm rơi vãi đất cát; xe bồn, xe trộn bê tông, xe container... lưu thông vô tư ở nội đô, thậm chí cả vào giờ cao điểm đông người tham gia giao thông. Ai cũng thấy nhưng vì sao CSGT lại “không thấy”, “không biết”?

tin liên quan 3 năm, xe ben vẫn lộng hành CSGT TP.HCM đã cam kết giải quyết tình trạng 'xe ben lộng hành' nhưng thực tế thì đâu vẫn hoàn đấy. Người dân bức xúc và lấy làm lạ khi "hung thần" thường xuyên nghênh ngang mà vẫn vô sự năm này qua tháng nọ. Rõ ràng, nếu CSGT làm nghiêm thì các "hung thần" không thể tránh đi đâu được, bởi các chốt CSGT bố trí khá dày đặc trên các giao lộ, chưa kể việc phát hiện các "hung thần" này thật sự không khó. Phải chăng các "hung thần" này được nâng đỡ để cứ mãi "chui lọt lỗ kim"? Điều đáng nói, cứ mỗi lần dư luận bức xúc, báo chí chủ động phản ánh, thì lực lượng CSGT Công an TP.HCM cứ lặp lại "điệp khúc": sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh!

“Lỗ hổng trách nhiệm” lộ ra càng khiến dư luận thêm bất bình với quá nhiều nghi vấn về tính công minh trong thực thi công vụ của lực lượng CSGT Công an TP.HCM.

