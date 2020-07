Chặt phá hơn 700 cây keo, 3 người chăn bò bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 16.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thiệu Hóa vừa ra quyết định khỏi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 bị can để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản

Các bị can bị bắt và đang bị tạm giam, gồm: Lê Văn Bảy (43 tuổi), Lê Ngọc Mười (chưa rõ tuổi) và Lê Hữu Hùng (41 tuổi), đều ngụ tại thôn Đường, xã Thiệu Long, H.Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vườn keo hơn 2 năm tuổi của gia đình ông C. bị chặt phá Ảnh Công An Thanh Hóa Cung Cấp

Theo điều tra ban đầu của Công an H.Thiệu Hóa, trước đó, 3 bị can trên chăn thả bò vào vườn keo của gia đình ông L.Q.C (ngụ tại thôn Đường, xã Thiệu Long), nên bị gia đình ông C. xua đuổi và đe dọa không được chăn thả bò vào vườn keo nữa.

Bực tức vì bị đe dọa và xua đuổi nên đêm 12.7, Bảy, Mười và Hùng rủ nhau mang theo dao vào chặt phá hơn 700 cây keo 2 năm tuổi của gia đình ông C.

Vườn keo đã bị 3 người này dùng dao chặt ngang thân hoặc sát gốc gây hư hỏng hoàn toàn. Vườn keo của gia đình ông C. đã 2 năm tuổi.

Tại cơ quan công an, các bị can đã khai nhận toàn bị hành vi phạm tội của mình.