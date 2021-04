Cháy cửa hàng bỉm sữa khiến 4 người tử vong là do chập điện

Theo ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND Q.Đống Đa, công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang diễn ra khẩn trương. Những thi thể được tìm thấy đã được đưa đến nhà xác để phục vụ điều tra, tổ chức tang lễ.

Ông Định cho biết, qua đánh giá sơ bộ, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng kể trên là do chập điện

Trước đó, khoảng 0 giờ 25 ngày 4.4, Công an Q.Đống Đa nhận được tin báo số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng xảy ra cháy.

Vụ cháy khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi Ảnh Trần Cường

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND quận cùng lãnh đạo Công an quận đã có mặt tại hiện trường vụ cháy, trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an Q.Đống Đa, Công an P.Hàng Bột phá khóa, tổ chức cứu chữa.