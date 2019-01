Cháy lớn giữa trưa, nhiều tài sản ở cửa hàng xe máy bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 50 ngày 7.1, lửa bất ngờ bùng phát từ kho chứa phụ tùng ở một cửa hàng xe máy tại số 152 Lý Thường Kiệt, P.5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

Khi phát hiện cháy, nhân viên cửa hàng dùng nhiều bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành nên vội báo cơ quan chức năng. Nhiều xe máy mới và xe đạp điện của cửa hàng bên cạnh được nhân viên và người dân di dời ra ngoài.

ẢNH: LÊ LANG Lính cứu hỏa phải đeo mặt nạ chống khí độc và bình oxy để tiếp cận đám cháy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều nhiều xe chữa cháy cùng thiết bị chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Công an TP.Mỹ Tho và Công an P.6 cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ chữa cháy và điều tiết giao thông.

Do kho phụ tùng kín và chứa nhiều vật dụng dễ cháy như dầu nhớt vỏ xe… nên khói đen cuồn cuộn bốc lên gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy. Lính cứu hỏa phải đeo mặt nạ chống khí độc và bình oxy để tiếp cận đám cháy.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ cháy làm cho giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

ẢNH: LÊ LANG Đám cháy được dập tắt nhưng nhiều tài sản của cửa hàng xe bị thiêu rụi.

Sau gần 1 giờ chữa cháy ngọn lửa đã được khống chế, không cháy lan sang những cửa hàng liền kề. Vụ cháy làm nhiều xe máy và xe đạp điện cùng nhiều vật dụng trong cửa hàng bị cháy. Hiện chưa thống kê được thiệt hại.