'Chạy nước rút' hoàn tất cấp căn cước công dân

Tại kỳ họp Quốc hội tháng 6 vừa qua, khi trình dự án luật Cư trú sửa đổi, trong đó đề xuất bỏ quản lý cư dân bằng sổ hộ khẩu, Bộ Công an cho biết đến nay đã cấp được khoảng 16 triệu số định danh và căn cước công dân (CCCD), còn gần 80 triệu người chưa được cấp CCCD.

Nếu trừ đi khoảng 30 triệu người dưới 14 tuổi chưa phải cấp CCCD, cả nước còn khoảng 50 triệu công dân cần được cấp CCCD. Bộ Công an dự kiến sẽ hoàn thành việc cấp số định danh và CCCD cho 50 triệu người trong 1 năm, từ tháng 7.2020 - 7.2021, những người dưới 14 tuổi sẽ tiếp tục cấp sau ngày 1.7.2021.

Để đảm bảo hoàn tất mục tiêu trên, công an các địa phương trong cả nước đang hối hả triển khai nhiều biện pháp.

Làm thêm sáng chủ nhật, nhận đăng ký online…

Tại TP.HCM, thượng tá Lê Duy Bình, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, cho biết thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tăng thời gian làm việc, không kể ngày nghỉ cuối tuần; cấp CCCD tại nhà, tại trường học, bệnh viện… cho những trường hợp cần thiết…

“Trước đây, việc cấp đổi thẻ CCCD thực hiện từ thứ hai đến thứ bảy, trong đó thứ bảy chỉ làm buổi sáng. Mỗi ngày, cơ quan tiếp nhận 200 - 300 lượt đăng ký, cấp đổi thẻ CCCD bằng nhiều hình thức, riêng thứ bảy khoảng hơn 100 lượt. Từ ngày 1.7.2020, PC06 tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD thêm vào buổi sáng chủ nhật hằng tuần (từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30). Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ thêm sáng chủ nhật cũng được thực hiện tại các đội quản lý hành chính tại công an 24 quận huyện trên địa bàn TP.HCM”, thượng tá Bình nói và cho biết từ 15.7.2019, PC06 tổ chức tiếp nhận hồ sơ đổi CCCD theo quy định và cấp lại thẻ CCCD đối với công dân có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác.

Thượng tá Bình cũng chia sẻ để mục tiêu nhanh chóng cấp CCCD cho mọi người dân, bên cạnh nỗ lực của ngành công an rất cần người dân đồng hành, chủ động sắp xếp thời gian hợp lý để đến làm mới, đổi CCCD dù CMND còn giá trị sử dụng. Để người dân chủ động và không mất nhiều thời gian chờ đợi, PC06 hỗ trợ đăng ký theo giờ hẹn qua số điện thoại 028.1080 và đăng ký online qua đường link: qlhc.catphcm.bocongan.gov.vn. “PC06 sẽ nghiên cứu đề xuất Ban Giám đốc Công an TP quy định chỉ tiêu đối với công an quận, huyện về việc cấp CCCD, trong tháng, trong năm cấp bao nhiêu để sớm hoàn thành yêu cầu của Bộ Công an”, thượng tá Bình cho biết.

Người dân thấy hài lòng

Sáng 5.7, có mặt tại PC06 Công an TP.HCM, chúng tôi ghi nhận từ 8 giờ đã có nhiều người dân đến làm thủ tục cấp, đổi CCCD. Trong khi đó, để phục vụ việc làm thủ tục nhanh chóng, hiệu quả, từ tháng 7.2019 PC06 đã bố trí nhiều cán bộ túc trực nhằm hướng dẫn người dân làm thủ tục và đảm bảo trật tự tại nơi làm việc; trang bị thêm nhiều máy tính hỗ trợ người dân đăng ký trực tiếp. Những công dân lớn tuổi, khó khăn trong việc khai thông tin đều có cán bộ thuộc PC06 trực tiếp hỗ trợ làm hồ sơ thủ tục dựa theo sổ hộ khẩu mà công dân cung cấp.

Do là sáng chủ nhật đầu tiên triển khai, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp đổi thẻ CCCD tại PC06 ít hơn mọi ngày. Mỗi người dân hoàn tất quá trình làm thủ tục cấp đổi CCCD mất khoảng 40 - 50 phút. “Phòng sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân biết, tới làm CCCD sáng chủ nhật”, một cán bộ trực ban sáng 5.7 cho biết.

Cũng trong sáng chủ nhật 5.7, có 92 trường hợp đến đổi, cấp mới CCCD tại trụ sở Công an Q.7 (TP.HCM). Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà , Đội trưởng Đội cảnh sát QLHC về TTXH, cho biết: “Theo chỉ đạo của Công an TP, đây là buổi làm việc tăng cường đầu tiên của Công an Q.7 để đẩy nhanh việc thu thập cơ sở dữ liệu công dân.

Để kịp tiến độ hoàn thành vào 1.7.2021, Công an Q.7 cũng tiếp tục triển khai hỗ trợ làm CCCD tại nhà cho người già yếu đi lại khó khăn, người khuyết tật, bệnh tật trên địa bàn quận”. Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà cho biết thêm, từ đầu tháng 5 đến nay, Công an Q.7 đã triển khai đến 7 điểm trường trên địa bàn quận, hỗ trợ làm CCCD tại chỗ cho 790 học sinh. Đội cảnh sát QLHC về TTXH Q.7 đã ghi nhận xong 67 người già yếu, bênh tật, không có khả năng đi lại. Đội sẽ triển khai hỗ trợ tận nhà đối với các trường hợp này.

Trao đổi với PV, hầu hết người dân đến làm mới, đổi CCCD đều cảm thấy hài lòng vì thủ tục nhanh gọn, có sự hướng dẫn tận tình. Ông Nguyễn Đức Thiện (68 tuổi, ngụ Q.5) biết thông tin cấp đổi CCCD ngày chủ nhật nên cùng con gái đến làm thủ tục từ sớm. “Chủ nhật mới có thời gian chứ thứ hai đến thứ bảy bận công việc buôn bán.

Cán bộ công an phường đến nói là chủ nhật có làm việc. Ở đây cán bộ làm việc tôi cảm thấy rất hài lòng”, ông Thiện chia sẻ. Tương tự, ông Nguyễn Minh Hải (59 tuổi, ngụ H.Cần Giờ) khi nghe thông tin chủ nhật có cấp đổi CCCD đã cùng vợ tranh thủ đến làm thủ tục. “Mình đến đổi CMND sang CCCD . Hai vợ chồng bận cả tuần, nay chủ nhật rảnh nên đến làm. Có cán bộ hướng dẫn nên làm nhanh”, ông Hải nói.

Theo PC06, người dân có hộ khẩu ở quận huyện nào có thể trực tiếp đến đội quản lý hành chính thuộc công an quận, huyện đó để làm thủ tục cấp, đổi CCCD. Riêng PC06 sẽ thực hiện cấp đổi thẻ CCCD cho tất cả công dân có hộ khẩu trên toàn địa bàn TP.HCM.