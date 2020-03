Check in 'xã có 2 người nhiễm Covid-19', một cô gái Bạc Liêu bị phạt 10 triệu đồng

Sáng 21.3, Cơ quan An ninh Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Vẹn (18 tuổi, ở ấp Bào Sen, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) về hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên Facebook cá nhân.

Qua xác minh, ngày 13.3, Công an xã Châu Thới (Vĩnh Lợi) phát hiện chủ tài khoản facebook "V.N" có "check in" (chức năng báo có chủ tài khoản có mặt tại một điểm cụ thể - PV) tại vị trí xã Châu Thới kèm nội dung: “Xã Châu Thới hiện có 2 người bị Corona ”.

Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật bởi đến thời điểm này xã Châu Thới hoàn toàn không có người nhiễm Covid-19 . Tuy nhiên, thông tin trên tài khoản facebook "V.N" lan truyền trên mạng xã hội , gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, Công an Vĩnh Lợi xác định chủ tài khoản facebook "V.N" là của Nguyễn Thị Vẹn nên mời chủ tài khoản này đến trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Vẹn thừa nhận đã đăng thông tin sai sự thật dịch Covid-19 trên trang Facebook cá nhân mà không kiểm chứng, Vẹn đã chủ động xóa bài viết, cải chính thông tin và cam kết không tái phạm.