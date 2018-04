Chi sai hàng chục triệu đồng chỉ bị kiến nghị… kiểm điểm

Vào năm 2015, UBND xã Hòa Hội được giao làm chủ đầu tư công trình đường điện trung – hạ thế vào khu sản xuất tập trung thuộc đia bàn ấp 3 (xã Hòa Hội) với giá trị quyết toán gần 3 tỉ đồng. Đối với công trình này, UBND xã Hòa Hội ra quyết định thành lập Ban quản lý dự án (BQLDA) công trình (gồm 6 người) và quyết toán số tiền chi cho ban này hơn 58 triệu đồng (gồm chi phụ cấp kiêm nhiệm: 19 triệu đồng, công cho thành viên BQL: 18 triệu đồng, mua vật tư văn phòng: 1,7 triệu đồng, nước uống: 3,9 triệu đồng, chi tiếp khách: 15,5 triệu đồng...).



Mua hóa đơn GTGT để lấy tiền

Sau khi có tiền, ông Vũ Mạnh Đạt, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội chi không rõ ràng. Cụ thể, ông Đinh Văn Thu (công chức Văn phòng thống kê) và bà Nguyễn Thị Diễm My (kế toán UBND xã) không phải là thành viên BQLDA nhưng vẫn được ông Đạt chia tiền số tiền gần 10 triệu đồng.

Trong khi đó, những người nằm trong BQLDA mặc dù đã ký nhận các khoản tiền phí nhưng chỉ được ông Đạt đưa một phần hoặc chưa đưa đồng nào. Như ông Đỗ Trợ (trưởng ấp 3) ký danh sách hơn 5,4 triệu đồng nhưng mới thực nhận 3,7 triệu đồng; ông Ngô Tý (công chức Văn phòng thống kê) được bà My đưa danh sách ký nhận hơn 6 triệu đồng vào tháng 11.2016 nhưng trước đó (vào đầu năm 2016), ông Tý được ông Đạt “ứng” trước 2 triệu đồng. Cá biệt, ông Vũ Văn Đăng (Chủ tịch MTTQ xã Hòa Hội) cũng ký vào bảng danh sách nhận các khoản tiền chi phí BQLDA do bà My đưa danh sách nhận hơn 6 triệu nhưng đến nay chưa nhận được đồng nào (Khi được bà My đưa danh sách nhận tiền để ký, ông Đăng mới biết mình là thành viên BQLDA)…

Theo kết luận thanh tra, để có tiền ông Đạt trao cho các thành viên BQLDA, bà My đã mua các hóa đơn GTGT để hợp thức hóa. Cụ thể, đối với số tiền 15,5 triệu đồng chi tiếp khách, bà My bỏ hơn 2 triệu đồng mua hóa đơn; đối với tiền chi nước uống 3,9 triệu đồng, bà My chi hơn 270 triệu đồng; tiền khoán chi xăng cho thành viên BQLDA 18 triệu đồng, bà My chi tiền lấy hóa đơn đỏ 1,8 triệu đồng và lấy tiền mặt về giao cho ông Đạt… Thanh tra H. Xuyên Mộc kiến nghị Chủ tịch UBND huyện thu hồi gần 90 triệu đồng do UBND xã Hòa Hội chi sai quy định. Trong đó, buộc ông Đạt và bà My nộp vào ngân sách nhà nước hơn 64 triệu đồng do chi sai mục đích, chi không đúng đối tượng, sai chế độ. Đồng thời kiến nghị UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm ông Đạt và bà My.