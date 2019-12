Chiếm 7 tỉ đồng, chuẩn bị trốn sang Trung Quốc thì bị bắt

Ngày 6.12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn bắt và di lý Hồ Đức Anh (25 tuổi, trú 87B/Tôn Thất Thuyết, TP.Pleiku, Gia Lai) là nhân viên Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Gia Lai, khi đang chuẩn bị trốn sang Trung Quốc.

Từ ngày tháng 11.2018 - 7.2019, đã có 4 người đưa cho Đức Anh hơn 7 tỉ đồng. Đến thời hạn trả nợ, nhân viên này không trả tiền mà tự ý nghỉ việc, cắt liên lạc với những người cho mượn rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Hồ Đức Anh về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nhằm trốn tránh sự phát hiện của Công an tỉnh Gia Lai , Đức Anh đã lẩn trốn, cư ngụ tại nhiều địa phương. Khi đang ẩn náu tại phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn), chuẩn bị trốn qua Trung Quốc thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Gia Lai.