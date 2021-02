Chiều mùng 3 tết, ghi nhận thêm 33 ca mắc Covid-19 tại Hải Dương và Hà Nội

Bệnh nhân 2206 ghi nhận tại Hà Nội (nữ, 58 tuổi) địa chỉ tại H.Mê Linh.

Bệnh nhân 2207 ghi nhận tại Hà NộI (nữ, 8 tuổi), địa chỉ tại H.Mê Linh.

Theo Ban Chỉ đạo, trong số 2.195 ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, 1.534 ca đã được điều trị khỏi; 1.330 ca do lây nhiễm trong nước.

Cụ thể, gần 1.500 công nhân của Công ty Best Pacific (KCN Cẩm Điền) sản xuất vải, linh kiện may mặc; Công ty UMC lắp ráp linh kiện điện tử tại KCN Tân Trường và Công ty xăng dầu Đại An được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.