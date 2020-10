Chính phủ mặc niệm đồng bào, chiến sĩ tử nạn trong bão lũ miền Trung

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 cùng mức tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12 năm trước đều là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016 - 2020. Bình quân 10 tháng năm 2020, CPI chỉ tăng 3,71% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa là một điểm sáng với mức xuất siêu kỷ lục, trên 18,7 tỉ USD. Nông nghiệp tiếp tục giữ ổn định thể hiện vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Giá cả nông sản cơ bản ổn định; an ninh lương thực quốc gia được bảo đảm.

Sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục khởi sắc, mở ra hy vọng sớm phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2020; đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thương mại dịch vụ trong tháng 10 tiếp tục xu hướng tăng (tháng 10 tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước).

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tháng trong 10 khởi sắc, tăng 18,4% so với tháng trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách tháng 10 ước tính đạt 52.000 tỉ đồng, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 ước tính đạt 14.800 lượt người, tăng 7,6% so với tháng trước (do nước ta chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế nên khách quốc tế mới là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại Việt Nam).