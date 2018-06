Chính thức luật hóa đặt cược thể thao

Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi Cố ý làm trái và Nhận hối lộ của Vũ Đình Duy là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng do bị can này đang bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra, chờ đến khi bắt được.