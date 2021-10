Chính thức: Người dân TP.HCM đi ô tô cá nhân di chuyển liên tỉnh có điều kiện

Tối 1.10, Sở GTVT TP.HCM ký ban hành công văn khẩn về việc hướng dẫn công tác tổ chức giao thông trên địa bàn TP.HCM và một số trường hợp cần thiết giữa TP.HCM với các tỉnh, TP khác, từ ngày 1.10, cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Trong đó, đối với phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông nội ô hoặc liên tỉnh sẽ được nhận diện bằng mã QR, được TP cấp phép...; vận tải hàng hóa bằng đường thủy, bến phà Bình Khánh, bến phà Cát Lái , hoạt động bình thường.

Về tổ chức giao thông giữa TP.HCM và các tỉnh có nhiều thay đổi so với trước đây.

Lưu thông liên tỉnh

Người dân đi từ TP.HCM đến các tỉnh, thành phố khác trong một số trường hợp cấp bách:

Đối tượng: đưa đón người bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, phụ nữ mang thai; thực hiện cuộc hẹn phỏng vấn trước khi đi nước ngoài; và một số trường hợp cấp bách khác, đảm bảo các điều kiện sau:

- Là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và 14 ngày sau tiêm);

- Có kết quả xét nghiệm ( SARS-CoV-2 ) âm tính còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế.

- Có giấy tờ liên quan đến người liên quan đến đối tượng (thư mời, giấy hẹn của cơ quan, đơn vị…).

- Phương tiện di chuyển: các loại hình vận tải liên tỉnh (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không); xe ô tô cá nhân (lái xe và tất cả người đi cùng phải đáp ứng điều kiện nêu trên).

Được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền (người dân sẽ có đơn đề nghị, nêu lý do di chuyển – PV)

+ Văn bản của UBND tỉnh, thành phố nơi đến; hoặc văn bản của Sở GTVT TP.HCM

Người từ các tỉnh, thành phố khác đến TP.HCM trong một số trường hợp cấp bách:

Mục đích: đưa đón người bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, phụ nữ mang thai, thực hiện cuộc hẹn phỏng vấn tại trước khi đi nước ngoài, một số trường hợp cấp bách khác, phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Được UBND tỉnh/thành phố nơi cư trú cho phép, xác nhận.

- Có kết quả xét nghiệm (SARS-CoV-2) âm tính còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế.

- Phương tiện di chuyển: các loại hình vận tải liên tỉnh (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không); xe ô tô cá nhân (lái xe và tất cả người đi cùng phải đáp ứng điều kiện nêu trên).

Người dân TP.HCM từ các tỉnh, thành phố khác trở về TP.HCM:

Người dân TP.HCM di chuyển trở về TP.HCM, phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có giấy tờ chứng minh thường xuyên cư trú, làm việc tại TP.HCM như: hộ khẩu, giấy tạm trú, căn cước công dân hoặc chứng minh thư, giấy khai sinh (đối với trẻ em).

- Có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu).

- Phương tiện di chuyển: các loại hình vận tải liên tỉnh (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không); xe ô tô cá nhân (lái xe và tất cả người đi cùng phải đáp ứng điều kiện nêu trên).

- Được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền (người dân sẽ làm đơn đề nghị-PV):

+ Văn bản của UBND tỉnh, thành phố nơi đi hoặc văn bản của Sở GTVT TP.HCM.

Người đi khám, chữa bệnh:

Người từ các tỉnh vào TP.HCM để khám chữa bệnh (ngoại trừ trường hợp cấp cứu) phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu) và phải có giấy chuyển viện (của các bệnh viện) từ các tỉnh, thành phố đến Bệnh viện tại TP.HCM, giấy hẹn tái khám hoặc thông tin xác nhận đăng ký của các bệnh viện tại TP.HCM.

Phương tiện di chuyển: các loại hình vận tải hành khách liên tỉnh; xe ô tô cá nhân (lái xe phải đáp ứng điều kiện y tế).

Bên cạnh đó, việc vận chuyển người lao động tại các tỉnh, thành phố khác về TP.HCM; vận chuyển người dân đang ở TP.HCM có nguyện vọng về quê vẫn thực hiện theo các công văn trước đây về phối hợp tổ chức đối với các tỉnh, TP liên quan.

Lưu thông trên địa bàn TP.HCM

Từ ngày 5.10, sẽ tổ chức một số tuyến xe buýt với tần suất và thời gian hoạt động tuỳ theo tình hình, nhu cầu thực tế từng khu vực, theo quyết định công bố của Sở GTVT.

Đối với vận tải hành khác bằng taxi, mỗi đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 20% số xe quản lý (theo số liệu phù hiệu đã đăng ký với Sở GTVT TP.HCM).

Vận chuyển hành khách bằng xe du lịch : mỗi đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 30% số xe quản lý (theo số liệu phù hiệu đã đăng ký với Sở GTVT TP.HCM).

Vận chuyển hành khách bằng xe hợp đồng: xe dưới 9 chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách, được phép đăng ký hoạt động tối đa không vượt quá 10% số xe quản lý (theo số liệu phù hiệu đã đăng ký với Sở GTVT TP.HCM).

Cho phép các phương tiện không sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách hoạt động: (1) Hoạt động phục vụ các chương trình du lịch được Sở Du lịch, UBND các quận huyện, TP.Thủ Đức tổ chức; (2) theo kế hoạch vận chuyển của ngành y tế; (3) Xe vận chuyển công nhân, chuyên gia.

Các đơn vị phương tiện đăng ký hoạt động theo đề xuất các đơn vị sẽ được Sở GTVT cấp phép thông qua giấy nhận diện có mã QR.

Dịch vụ kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe mô tô, xe máy: không được phép hoạt động.

Đối với vận chuyển hành khách bằng đường thủy

Bến phà Bình Khánh, bến phà Cát Lái: hoạt động bình thường.

Các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa vận chuyển hành khách sau đây được phép hoạt động:

- Huyện Cần Giờ: Bến Tắc Suất, Biên Phòng, Thiềng Liềng, xã Thạnh An phục vụ vận tải hành khách tuyến Cần Thạnh - Thạnh An và Thạnh An - Thiềng Liềng. Các bến phục vụ du lịch: Bến Du thuyền Rừng Sác, bến Du lịch Đầm Dơi, bến Du lịch Vàm Sát, bến Tắc Suất, bến Trạm văn phòng Phân khu 1, bến Trạm văn phòng Phân khu 2, Khu di tích rạch Giồng Chùa.

- Khu bến du lịch Cảng công viên Bạch Đằng (quận 1); bến phục vụ du lịch Bến Đình, Bến Dược (huyện Củ Chi); bến Hiệp Phước - Voi Lầu, Hiệp Phước - An Thới Đông (huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ); bến Bình Quới (quận Bình Thạnh); Chùa Hội Sơn (TP.Thủ Đức); bến Bến Đá (Quận 8) và các bến thủy nội địa phục vụ tổ chức, cá nhân không kinh doanh.

Song song đó, tần suất khai thác tối đa không quá 50% (so với tần suất trước thời điểm TP thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16) và không quá 50% sức chở cho phép của phương tiện.