Chó đen bị nhìn nhầm thành báo đen ?

Liên quan đến thông tin xuất hiện 2 con báo đen ở Đồng Nai , ngày 1.7, Hạt Kiểm lâm H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) tiếp tục triển khai lực lượng đến khu vực rừng tràm giáp ranh giữa 3 xã Tân An, Thiện Tân, Trị An và TT.Vĩnh An để tìm kiếm dấu vết. Tại đây, lực lượng kiểm lâm phát hiện nhiều dấu chân thú.