Cho học sinh nghỉ thêm là quyết định hợp tình, hợp lý!

Như Thanh Niên thông tin, ngày 6.2, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, ký ban hành quyết định cho học sinh (HS) tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ từ ngày 10.2 đến hết ngày 16.2 để phòng vi rút Corona (nCoV).

Trước đó, sáng cùng ngày, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM đề xuất tiếp tục cho HS nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch nCoV. Trong tờ trình do ông Lê Hồng Sơn ký gửi UBND TP có ghi: Qua trao đổi, thống nhất về chuyên môn với Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường, đảm bảo sức khỏe của HS, lứa tuổi chưa đủ ý thức, hạn chế về kỹ năng tự phòng ngừa, hạn chế việc tập trung đông người và giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Sở GD-ĐT TP.HCM kính trình Thường trực UBND TP.HCM xem xét, kéo dài thời gian tạm nghỉ học do ảnh hưởng của vi rút Corona cho HS, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP đến hết ngày 16.2.