Chó Pitbull cắn chết người: Chủ vật nuôi có vô can?

Liên quan vụ việc thương tâm xảy ra tại quán cà phê gần khu công nghiệp (KCN) Hòa Bình (H.Thủ Thừa, Long An) khi con chó Pitbull bất ngờ tấn công, cắn một thanh niên tử vong tại chỗ, chuyên gia pháp lý cho rằng phải xử lý nghiêm với chủ của con chó này để răn đe chung.

Theo thông tin ban đầy, khoảng 23 giờ 30 ngày 20.5, anh H.T.H (37 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, Long An) dẫn con chó Pitbull nặng hơn 60 kg đến ấp 4, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa (gần KCN Hòa Bình) uống cà phê.

Tình huống này, xét ở khía cạnh pháp lý, được dư luận đặc biệt quan tâm vì hậu quả nghiêm trọng. Luật sư (LS) Nguyễn Thành Công (thuộc Đoàn LS TP.HCM) phân tích, thiệt hại do vật nuôi gây ra cho người khác thì chủ vật nuôi phải bồi thường theo Bộ luật Dân sự.

Cụ thể, trách nhiệm đối với những thiệt hại do vật nuôi (súc vật) gây ra đã được quy định đầy đủ tại Điều 603 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác; người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu. Đây là trách nhiệm bồi thường dân sự cho những thiệt hại về vật chất hoặc sức khỏe do súc vật gây ra.