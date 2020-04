Chốt chặn các cửa ngõ: Xe nào được lưu thông, xe nào phải ‘quay đầu'?

Chủ yếu nhắc nhở

Trưa 2.4, tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - QL50 (H.Bình Chánh), tổ công tác chốt chặn, kiểm tra các phương tiện. Theo quan sát của PV Thanh NIên, ô tô loại 4 chỗ và 7 chỗ vẫn lưu thông bình thường trên tuyến đường này. Tương tự, xe tải, container vẫn chở hàng hóa lưu thông qua lại bình thường.

Tổ công tác cho biết, chỉ trường hợp xe loại 9 chỗ trở lên, khi phát hiện sẽ được yêu cầu kiểm tra về “lý lịch”, có chở hành khách hay không; cũng như mục đích lưu thông là gì.

Lực lượng TTGT (Sở GTVT TP.HCM) kiểm tra giấy tờ tài xế xe khách di chuyển vào TP.HCM Trác Rin

“Chúng tôi chốt chặn từ 6 giờ sáng (2.4) đến giờ nhưng chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào. Vị trí này sẽ đón lõng phương tiện từ Long An di chuyển từ QL50 lên TP.HCM. Nhưng trên tuyến QL50 thuộc địa bàn Long An, cũng có 1 chốt kiểm tra của Công an tỉnh Long An, nên sáng giờ chưa thấy chiếc nào “lọt lưới” lên đây”, một Thanh tra viên nói.

Chiều cùng ngày, một tổ công tác khác của lực lượng TTGT vẫn đang dán mắt theo dõi lượng phương tiện lưu thông trên QL1 (đoạn dưới gầm cầu vượt cao tốc Bến Lức - Long Thành, H.Bình Chánh).

Khoảng 15 giờ 30, 1 chiếc xe khách di chuyển lừ lừ trên đường, liền bị TTGT “tuýt” còi, yêu cầu tấp xe vào lề kiểm tra giấy tờ. Tài xế cho biết trên xe chở công nhân và cung cấp đầy đủ giấy tờ. Theo quan sát của PV, các công nhân được sắp xếp ngồi khá xa nhau, ai cũng chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang. “Anh được phép di chuyển tiếp. Nhưng nhớ không chở quá 50% sức chứa theo quy định nhé”, một Thanh tra viên nhắc nhở.

Hầu hết, các xe khách ra, vào TP.HCM là xe đưa đón công nhân Trác Rin

Tài xế N.V.T (ngụ Q.Tân Bình), vội xuất trình các giấy tờ, và trình bày “dạo này dịch bệnh căng quá ha các anh; trên xe chở mười mấy công nhân à”. Sau khi kiểm đếm khách, TTGT nhắc nhở tài xế không được chở quá 15 người, thì tài xế liền ú ớ: “Vậy mà nãy tôi định chở... 17 người. Cũng may có 2 người bị bệnh nên không đi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm”.

Chở hàng thay... chở khách

Ngày 2.4, một tổ công tác khác (gồm: CSGT, TTGT), chốt chặn trên QL1 (trước cổng khu du lịch Suối Tiên, Q.9). Tổ công tác đã phát hiện 2 xe khách giường nằm, 1 xe khách loại 16 chỗ chạy từ hướng trung tâm TP.HCM về hướng Đồng Nai nên dừng xe kiểm tra. Các tài xế đều chấp hành nghiêm túc, xuất trình giấy tờ và mở cửa xe cho tổ công tác kiểm tra. Cả 3 xe này đều không có khách. Tài xế cho biết từ ngày 1.4, sau khi có quy định hạn chế lưu thông nên hành khách không đi nữa. Do xe không có khách nên chủ xe yêu cầu chạy về bến bãi tạm nghỉ, tránh dịch.

Một xe khách bị TTGT 'tuýt' còi Trác Rin

Chiều cùng ngày, trên Xa lộ Hà Nội, tổ công tác liên ngành chốt chặn đoạn đối diện với cổng khu công nghệ cao (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức). Tại đây, tổ công tác phát hiện 5 xe khách loại 16 chỗ chạy từ Đồng Nai về trung tâm TP. Trong đó có 4 xe hợp đồng chở chuyên gia, nhân viên, công nhân từ công các công ty, nhà máy tại Đồng Nai về TP. Các xe hợp đồng này chấp hành tốt quy định, trên xe chỉ chở 5 - 6 người.

Anh Nguyễn Văn Phúc, tài xế lái xe khách hợp đồng (loại 16 chỗ) cho biết, anh rất ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng , luôn chấp hành các quy định. Trên xe không chở quá 10 người; các chuyên gia, nhân viên, công nhân lên xe đều bắt buộc đeo khẩu trang, xịt cồn sát khuẩn tay.