Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tân An, Long An xây nhà kho trái phép

Trưa 13.1, ông Lê Công Đình, Chủ tịch UBND TP.Tân An (Long An), cho biết đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị khẩn trương kiểm tra, buộc dừng thi công công trình nhà kho Gia Huy xây dựng trái phép ở địa bàn trung tâm TP (ảnh).

Theo đó, liên tục thời gian gần đây, một số người dân phản ánh cửa hàng vật liệu xây dựng Gia Huy nằm trên đường Nguyễn Thái Bình nối dài (P.3, TP.Tân An) xây dựng trái phép. Do chủ công trình này là ông Trần Văn Đon, hiện là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tân An, nên càng khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, vào tháng 12.2019, UBND phường đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm và yêu cầu dừng thi công, buộc tháo dỡ nhà kho... Tuy nhiên, công trình vẫn có biểu hiện “lén lút” thi công tiếp giai đoạn cuối.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyên Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Tân An, nói: “Đây là công trình không phép, đơn vị đã phối hợp UBND P.3 lập biên bản đình chỉ thi công nhưng không hiểu vì sao họ vẫn cố tình làm”. Ông Bình khẳng định: “Dù là ai đi nữa mà làm sai thì phải khắc phục và tháo dỡ chứ không thể tồn tại”. Khôi Nguyên