Chủ quán bar ở Đồng Nai cùng 3 quản lý bị tạm giam

Ngày 27.7, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với chủ quán và 3 quản lý của quán bar, karaoke Romance (trên QL1A, đoạn qua xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom) để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy . 4 người gồm: chủ quán Nguyễn Tiến Long (61 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom); 3 quản lý là Nguyễn Phương Đạt (32 tuổi, ngụ H.Tân Phú, Đồng Nai), Bùi Văn Then (28 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi, ngụ Bình Định).