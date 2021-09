Chủ tịch nước đề xuất 3 giải pháp về an ninh khí hậu tại Hội đồng Bảo an

Trưa 23.9 giờ New York (tối ngày 23.9 giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về an ninh khí hậu.