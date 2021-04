Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo làm rõ việc giảm án cho Phan Sào Nam

Đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, cầm đầu hoạt động từ 18.4.2015, đến tháng 8.2017 thì bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.