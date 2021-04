Chủ tịch nước Việt Nam lần đầu chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao của HĐBA

Liên Hiệp Quốc được thành lập ngày 24.10.1945, hiện là tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh với 193 nước thành viên. Với nhiệm vụ và quyền hạn được cộng đồng quốc tế giao phó trong Hiến chương, Liên Hiệp Quốc có vai trò và đóng góp sâu rộng đối với mọi mặt của đời sống quốc tế, tham gia điều phối các nỗ lực quốc tế giải quyết hầu hết các vấn đề toàn cầu như hòa bình và an ninh, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, quyền con người, giải trừ quân bị… “Tăng cường hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khu vực” là một trong những vấn đề ưu tiên thúc đẩy xuyên suốt của Việt Nam trên cương vị Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an. Tháng 1.2020, Việt Nam đã chủ trì phiên thảo luận lần đầu tiên của Hội đồng Bảo an về hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và ASEAN về hòa bình và an ninh quốc tế.