Chủ tịch Quốc hội: 'Sợ ảnh hưởng tới thu nhập thì đừng có vi phạm'

Quấy rối trong thang máy có bị phạt 3 - 5 triệu thay vì phạt 200.000 đồng Trao đổi tại phiên họp, liên quan tới mức phạt hành chính 200.000 đồng với hành vi quấy rối tình dục trong thang máy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, hiện Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Công an sửa Nghị định 167 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. "Đến giờ Bộ Công an đang sửa, theo hướng có tăng mức phạt lên", ông Long cho hay. Theo ông Long, hiện mức phạt tối đa trong lĩnh vực này là 40 triệu đồng. Do đó, Chính phủ trong phạm vi thẩm quyền thì có đủ khả năng để tăng mức phạt chưa chưa cần sửa luật. "Đây là giải pháp tiếp tục xử lý thôi chứ để rốt ráo vấn đề thì còn nhiều biện pháp khác", ông Long nói. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết hiện Bộ Công an đang tiến hành sửa Nghị định 167 để nâng mức phạt. "Tới đây sửa ngay, không có chuyện là 200.000, trong dự thảo là 3 triệu, 5 triệu đồng, có thể mức cao", ông Vương thông tin