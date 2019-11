Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý chủ tịch huyện 'bất lực giữ rừng'

Ngày 9.11, theo nguồn tin của Thanh Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành yêu cầu Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh phải báo cáo kết quả tham mưu xử lý trách nhiệm của Chủ tịch huyện Ia Pa Nguyễn Thế Hùng lên UBND tỉnh trước ngày 10.11.

Liên quan vụ “ Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu kỷ luật Chủ tịch huyện 'bất lực' giữ rừng ”, Thanh Niên phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thế Hùng.

Liên tục mất rừng, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa bị yêu cầu xử lý trách nhiệm Ảnh: Nam Phong

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu hình thức xử lý trách nhiệm.

Lần theo dấu vết Công ty Lâm Anh Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Ia Pa, Viện KSND huyện Ia Pa, Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa và Công an xã Ia Kdăm phát hiện tại Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL) Chư Mố, hiện trường có 133 gốc chặt hạ cây rừng trái phép. Thân gỗ đã bị lấy ra khỏi hiện trường chỉ còn lại cành, bìa, ngọn không còn chất lượng sử dụng. Khối lượng gỗ bị thiệt hại ước tính 8,593 m3.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Ia Pa bắt giam ông Đỗ Ngọc Phong , Giám đốc Công ty Lâm Anh Gia Lai để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

3 gỗ xẻ căm xe (quy đổi gỗ tròn là 13,044 m3) không phù hợp với bảng kê lâm sản. Trong đó, 1,029 m3 gỗ do 2 người khác vận chuyển đến 3 do ông Phong tự ý mua của người dân, tìm cách sơ chế rồi nhập chung, hợp thức hóa với số gỗ có trong hồ sơ tại kho bãi của công ty để bán cho khách hàng. Tại kho xưởng của công ty này, công an lập biên bản tạm giữ 677 khúc, hộp gỗ có khối lượng 8,153 mgỗ xẻ căm xe (quy đổi gỗ tròn là 13,044 m) không phù hợp với bảng kê lâm sản. Trong đó, 1,029 mgỗ do 2 người khác vận chuyển đến Công ty Lâm Anh Gia Lai cất giấu, còn 7,124 mdo ông Phong tự ý mua của người dân, tìm cách sơ chế rồi nhập chung, hợp thức hóa với số gỗ có trong hồ sơ tại kho bãi của công ty để bán cho khách hàng.

Trong khi vụ án đang mở rộng điều tra, thì Thanh tra tỉnh lại phát hiện BQL Chư Mố (quản lý rừng ở huyện Ia Pa) để mất 1.470 ha rừng tại 25 tiểu khu. Ngày 8.11, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, ông Ngô Ngọc Sinh, thừa lệnh ông Võ Ngọc Thành ký văn bản yêu cầu chuyển hồ sơ vi phạm tại BQL Chư Mố sang Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai.

Để mất rừng liên tục, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai phải xử lý trách nhiệm ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch huyện Ia Pa, vì buông lỏng công tác chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng.